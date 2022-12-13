В МИД РФ напомнили о антицерковной кампании на Украине.

Гонениями против Украинской православной церкви президент Владимир Зеленский пытается довести свою страну до самоубийства. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница пояснила, что деятельность властей киевского режима все больше напоминает геноцид народа. Она пояснила, что продолжается антицерковная кампания, а граждане уже не понимают, для чего ситуация усугубляется еще больше, хотя на Украине и так складывается бедственное положение.

Все эти документы грубо нарушают конституцию страны, ну а о нормах, под которыми подписались большинство, в том числе и стран европейского континента, тут вообще речи не идет. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова напомнила о том, что все эти мероприятия на Украине выполняются руками Североатлантических военныйх структур и западных политических элит. По версии МИД РФ, украинский лидер Владимир Зеленский не слышит возмущение общественности, поскольку был поставлен на свою должность, чтобы "совершить полное самоубийство Украины", что является на самом деле убийство государственности.

МИД РФ заявил, что рестрикции Киева подрывают международную продовольственную безопасность.

Фото и видео: МИД России