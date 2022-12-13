МИД РФ заявил, что рестрикции Киева подрывают международную продовольственную безопасность

Мария Захарова напомнила о черноморской следке по зерну.

Российское внешнеполитическое ведомство заявило о том, что украинские рестрикции подрывают международную продовольственную безопасность. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что запрет со стороны киевского режима касается и удобрений. По мнению дипломата, эта ситуация красноречиво говорит об обязательствах Украины по реализации пакетных договоренностей "зерновой сделки".

Как в реальности Украина подходит так называемой черноморской инициативе, которая предусматривает вывоз ее зерна из портов Одесской области и доступ российской агропродукции и удобрений на мировой рынок. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат из России обратила внимание прессы на применение 29 января указом президента Украины Владимира Зеленского ограничительных мер в отношении 182 российских и белорусских транспортных и химических компаний.

Захарова заявила, что запрет на заход судов РФ в Бангладеш приняли под угрозой санкций США.

Фото и видео: МИД России