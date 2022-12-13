В МИД РФ рассказали о давлении Вашингтона и угрозах вторичных санкций.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что запрет на заход судов РФ в Бангладеш власти страны приняли под угрозой внедрения вторичных американских и западных санкций. Соответствующей информацией чиновница поделилась в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве. Она отметила, что Дакка может поставить под угрозу будущее традиционно дружественных российско-бангладешских отношений в зависимость от третьего государства. В МИД РФ сожалеют, что власти в Дакке уже не в первый раз идет на поводу у бесцеремонного давления со стороны Вашингтона, который преследует собственные геополитические цели.

Нескольким десяткам российских судов было запрещено заходить в порты Бангладеш. Знаем, что этот недружественный шаг и он был принят не по своей инициативе. Он принят под угрозой. Вот вам еще один пример вот этого запугивания. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова призвала Нуланд заняться проблемами белых шаров и НЛО.

Фото и видео: МИД России