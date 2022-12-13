Захарова: Запад готов оправдать терроризм, чтобы выгородить "выкормыша"

В МИД РФ оценили попытки СМИ выставить фигуранта уголовного дела "жертвой".

Западные СМИ в собственных публикациях, посвященных взрыву в городе Петербурге, предпринимают попытку сместить фокус с жертвы на преступника ради того, чтобы попытаться выгородить киевский режим. Соответствующее заявление в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница напомнила слушателям о том, что иностранные журналисты хотят представить того человека, которому уже предъявлены обвинения в преступлении, в качестве жертвы, которой якобы требуется выразить сочувствие.

Они готовы оправдать даже терроризм, лишь бы выгородить своего "выкормыша". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова назвала показательным молчание Запада на гибель Владлена Татарского.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik