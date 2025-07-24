В МИД РФ напомнили о падении рейтингов у правящей элиты в Японии.

Токио копирует худшие американские практики времен президента-демократа Барака Обамы, "находя" признаки российского вмешательства в своих выборах. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Москве от 24 июля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница полагает, что японские власти "выдумывают оправдание" собственных ошибок в политическом управлении. В МИД РФ сомневаются в том, что интервью кандидата от оппозиционного движения из Японии одному из российских СМИ в действительности могло привести к оглушительному фиаско для правящей коалиции во главе с продвигающей русофобские нарративы либерально-демократической партии (ЛДП) на выборах в Палату советников (верхняя палата) парламента.

Когда, видимо, рейтинги падают уже до нуля и другого средства их поднять нет, они переходят к так называемому российскому фактору. Они начинают рассказывать о неком русском вмешательстве в выборы. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что на прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" потерял большинство в верхней палате парламента. Речь идет о втором подряд крупном электоральном поражении для премьер-министра Японии Сигэру Исибы. Ранее, осенью прошлого года правящая коалиция уже потеряла большинство в ключевой нижней палате парламента. Затем в обществе все чаще стали раздаваться призывы к отставке Исибы.

"На европейских задворках". Захарова о положении Латвии, Литвы и Эстонии.

Фото и видео: МИД России