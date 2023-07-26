Захарова: США устраивают мировому сообществу "бесконечную встряску"

В МИД России оценили "попытку убийства" мирового общества со стороны США.

Желание американских представителей говорить за все мировое сообщество, а также приписывать ему заинтересованность в продолжении украинского конфликта, похоже на бесконечную шоковую терапию. Соответствующее заявление в эфире авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она прокомментировала слова постоянного представителя США при ОБСЕ Майкла Карпентера, который говорил о собственной убежденности в том, что глобальное сообщество не устало от регионального кризиса между Киевом и Москвой.

Вы, наверное, видели в фильмах, на документальных кадрах, как человека возвращают к жизни с помощью воздействия электрического разряда. Да, такое есть, безусловно. Просто это не может работать постоянно. Если человека круглосуточно держать на напряжении 220, то вы понимаете, что произойдет. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ добавили, что невозможно находиться в бесконечной встряске всему сообществу только потому, что Вашингтону нужно решать свои внутренние вопросы за счет других государств. Мария Захарова оценила ситуацию "попыткой убийства, а не кардиостимуляцией по-американски".

Захарова назвала формулу американского неоколониализма.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik