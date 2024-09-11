Захарова: США должны стоять на коленях и думать, как вернуть украденное

В МИД РФ оценили проблему с госдолгом США.

В американской администрации должны посыпать голову пеплом, стоять на коленях, просить прощения и думать о том, как будут возвращать миру наворованное. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница прокомментировала информацию о государственном долге в США, а также оценила прошедшие накануне телевизионные дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. В Москве полагают, что Вашингтон никогда не расплатится по имеющимся задолженностям, а страны мира это понимают.

Единственное, о чем они должны были говорить и имели право говорить – это о том, как они весь мир обокрали. Потому что их госдолг каждый день увеличивается на десятки миллионов долларов. Вот это они должны обсуждать, как они докатились до такого уровня ведения дел. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова – о дебатах: неважно, кто победил, до айсберга осталось 15 минут.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik