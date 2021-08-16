Захарова: Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС

В МИД России запросили у армянских коллег объяснения по ситуации.

Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации армянским парламентом Римского статута от Международного уголовного суда (МУС), после чего будет выстраивать действия, исходя из ответа армянской стороны. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 сентября сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Мы уже запросили у армянской стороны разъяснения на этот счет и будем определяться с нашими дальнейшими шагами, исходя из содержания ответа Еревана. Мария Захарова, пресс-секретарь

Ранее корреспонденту информационного агентства "ТАСС" в пресс-службе кабинета министерство Армении сообщили о том, что правительство республики направило Римский статут МУС в парламент для ратификации.

Захарова прокомментировала заявления Парижа по архитектуре безопасности.

Фото и видео: МИД России