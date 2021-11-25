Захарова: Россия выступает против попыток США сорвать проведение Олимпиады в Пекине

Россия выступает против попыток США сорвать проведение Олимпиады в Пекине. Такое заявление во время регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Москва рассчитывает, что Запад не будет политизировать международные спортивные соревнования. Дипломаты не сомневаются в том, что китайские коллеги смогут на самом высоком уровне организовать турнир в условиях действующих санитарных ограничений.
У нас есть принципиальная позиция: мы выступаем против политизации проведения Олимпийских игр где бы то ни было, и, конечно, эта позиция распространяется в отношении проведения игр в Китае. Мы считаем, что спорт должен оставаться вне политики.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Чиновница объяснила, что Вашингтон регулярно выдумывает различные поводы не относящиеся к спортивной тематике для того, чтобы организовывать информационно-политические кампании, нацеленные на срыв и усложнение проведения Олимпийских Игр в Китае. Ситуация также затрагивает и другие страны, с политикой которых в СШа не согласны, но не могут повлиять или контролировать.
Захарова шуткой ответила на критику США в адрес России по климату.
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Фото и видео: МИД России
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