Захарова: Россия выступает против попыток США сорвать проведение Олимпиады в Пекине

В МИД РФ призвал Запад отказаться от политизации международных спортивных соревнований.

Россия выступает против попыток США сорвать проведение Олимпиады в Пекине. Такое заявление во время регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Москва рассчитывает, что Запад не будет политизировать международные спортивные соревнования. Дипломаты не сомневаются в том, что китайские коллеги смогут на самом высоком уровне организовать турнир в условиях действующих санитарных ограничений.

У нас есть принципиальная позиция: мы выступаем против политизации проведения Олимпийских игр где бы то ни было, и, конечно, эта позиция распространяется в отношении проведения игр в Китае. Мы считаем, что спорт должен оставаться вне политики. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Чиновница объяснила, что Вашингтон регулярно выдумывает различные поводы не относящиеся к спортивной тематике для того, чтобы организовывать информационно-политические кампании, нацеленные на срыв и усложнение проведения Олимпийских Игр в Китае. Ситуация также затрагивает и другие страны, с политикой которых в СШа не согласны, но не могут повлиять или контролировать.

Захарова шуткой ответила на критику США в адрес России по климату.

\

Фото и видео: МИД России

