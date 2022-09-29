В МИД РФ рассказали о наличии серьезных противоречий с американскими коллегами.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова: Россия и США обсуждают возобновление инспекций в рамках ДСНВ-3. Об этом чиновница рассказала журналистам в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве. Дипломат подчеркнула, что стороны ведут диалог относительно консультативной комиссии и ее работе в очной сессии. Деятельность в рамках этой группы была приостановлена в начале 2020 года по взаимному согласию из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Вопрос о ее возобновлении, конечно, рассматривается, по соответствующим каналам ведется диалог относительно того, как стороны могли бы вернуться к полноценному осуществлению Договора в этой части его контрольного механизма. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дистанционно поднимаются организационно-технические проблемы, требующие взаимного решения. В МИД РФ: необоснованная критика ОДКБ не идет на пользу.

Фото и видео: МИД России