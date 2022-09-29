В МИД РФ: необоснованная критика ОДКБ не идет на пользу

Мария Захарова объяснила отказ Еревана отправить военных на совместные учения.

В МИД РФ заявили, что необоснованная критика ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) не идет на пользу конструктивной работе. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Звучащая от отдельных политических деятелей необоснованная критика ОДКБ не идет на пользу и не способствует поиску выверенных взаимоприемлемых решений. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Таким образом чиновница прокомментировала решение властей Еревана не участвовать в военных учениях ОДКБ. В МИД РФ уточнили, что это обусловлено текущей обстановкой на государственной границе. Армения не будет отправлять в текущем году воинский контингент для участия в совместных маневрах, которые будут организованы на территории Казахстана. Мария Захарова добавила, что постановление коллег основано на более приоритетных задачах, стоящих перед государством. Однако Москва характеризует связи с Ереваном по линии ОДКБ как плодотворные и эффективные.

Захарова напомнила главе МИД Литвы об ответственности за призывы к смене власти.

Фото и видео: МИД России