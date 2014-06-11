Захарова: России обидно за Пушкина, названного Иваном Сергеевичем

Дипломат напомнила, что день рождения Пушкина также является днем русского языка.

России обидно за поэта Алесандра Пушкина, названного Иваном Сергеевичем. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что день рождения Пушкина также является днем русского языка. Она напомнила о недавнем посте в Telegram-канале посольства США в Москве, в котором поэта назвали Иваном Сергевичем. Позже эту ошибку исправили.

Американские госструктуры именно так назвали Александра Сергеевича Пушкина, а нам за него обидно, между прочим. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что виновные в преступлениях украинские военные будут привлечены к ответственности.

Видео: МИД России