Захарова: РФ вышла из Совета Европы по собственной инициативе

В МИД РФ рассказали о выходе из организации с 16 марта.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москвы вышла из Совета Европы по собственной инициативе. Такие сведения чиновница предоставила журналистам во время выступления на регулярном брифинге в МИД РФ. Она добавила, что уже с 16 марта 2022 года Россия не считает себя связанной с правовыми международными актами, действующими в данной организации. Страна прекратила деятельность в СЕ после заявления Комитета министров СЕ о прекращении полномочий России.

Мы из организации выходим по собственной инициативе. С 16 марта не считаем себя связанными конвенциями и другими договорно-правовыми актами Совета Европы, которые предполагают членство в организации. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова заявила, что будущее Крыма навсегда с Россией.

Фото и видео: МИД России