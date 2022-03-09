Захарова: РФ не отвечает за жизнь иностранцев, участвующих в боевых действиях на Украине

В МИД РФ объяснили, что эти граждане выступают против российских сил.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что РФ не отвечает за жизнь иностранцев, участвующих в боевых действиях на Украине. таким мнением чиновница поделилась с журналистами на регулярном брифинге в Москве. Она напомнила, что эти наемники решили выступить против российских военнослужащих.

Хотим вновь обратить внимание наших партнеров, что мы не несем ответственность за жизнь граждан ваших стран, которые приняли решение об участии в незаконной вооруженной деятельности на территории Украины. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что любая вооруженная деятельность против российских военнослужащих будет пресекаться, а группировки иностранных сил и добровольцев - ликвидироваться. Ранее британский министр по иностранным делам Элизабет Трасс заявила, что власти страны поддерживают призыв президента Украины Владимира Зеленского к иностранным гражданам приезжать на Украину и вступать там в местные подразделения территориальной обороны.

Захарова: спецоперация на Украине идет строго по плану.

Фото и видео: МИД России

