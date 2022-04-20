Захарова: Лондон отвернулся от задержанных в Донбассе британских наемников

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что Лондон отвернулся от задержанных на Донбассе от своих граждан. Речь идет о британских наемниках, которые ранее обратились за помощью в освобождении из российского плена в к премьер-министру Борису Джонсону. Такое мнение чиновница высказала в эфире радиостанции Sputnik.
С небывалой лёгкостью отказываются от граждан своей страны, которых там берут в плен, находят - я имею в виду Украину и британских подданных.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Чиновница подчеркнула, что британские власти буквально в секунду отвернулись от своего народа. Ранее представители правительства и парламента заметили, что "это их личное дело".
Захарова назвала причиной инфляции в США кризис либеральной модели экономики.
Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik
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