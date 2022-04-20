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Захарова: Лондон отвернулся от задержанных в Донбассе британских наемников

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В МИД РФ рассказали о том, что Британия оставила своих граждан с "их личными делами" на Украине.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что Лондон отвернулся от задержанных на Донбассе от своих граждан. Речь идет о британских наемниках, которые ранее обратились за помощью в освобождении из российского плена в к премьер-министру Борису Джонсону. Такое мнение чиновница высказала в эфире радиостанции Sputnik.

С небывалой лёгкостью отказываются от граждан своей страны, которых там берут в плен, находят - я имею в виду Украину и британских подданных.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница подчеркнула, что британские власти буквально в секунду отвернулись от своего народа. Ранее представители правительства и парламента заметили, что "это их личное дело".

Захарова назвала причиной инфляции в США кризис либеральной модели экономики.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik
 

Теги: великобритания, донбасс, мария захарова, мид, наемники
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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