В МИД РФ рассказали о том, что Британия оставила своих граждан с "их личными делами" на Украине.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что Лондон отвернулся от задержанных на Донбассе от своих граждан. Речь идет о британских наемниках, которые ранее обратились за помощью в освобождении из российского плена в к премьер-министру Борису Джонсону. Такое мнение чиновница высказала в эфире радиостанции Sputnik.

С небывалой лёгкостью отказываются от граждан своей страны, которых там берут в плен, находят - я имею в виду Украину и британских подданных. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница подчеркнула, что британские власти буквально в секунду отвернулись от своего народа. Ранее представители правительства и парламента заметили, что "это их личное дело".

Захарова назвала причиной инфляции в США кризис либеральной модели экономики.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

