Захарова: Финляндия действует вопреки своим интересам, отказывая в визах россиянам

В МИД РФ рассказали о том, что Хельсинки действуют вопреки интересам страны.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что Финляндия действует вопреки своим национальным интересам, отказывая в визах гражданам РФ. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире радиостанции Sputnik. Она прокомментировала данные о том, что объем отказов со стороны Хельсинки в выдаче шенгена россиянам увеличился с начала 2022 года в 10 раз. Дипломат рассказала о криках и стонах со стороны тех стран ЕС, которые выстраивали собственную экономическую систему вокруг туризма из РФ.

На фоне проблемы с энергетикой, диких цен на энергоносители, жуткой проблемы с логистикой, постпандемического восстановления еще получили результат собственных же действий, а именно отток российских туристов. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова предложила поинтересоваться у стран ЕС о том, насколько высоки шансы у россиян остаться без шенгенских виз. По мнению чиновницы, сейчас данный документ Финляндия использует в качестве политического инструмента и вопреки международным обязательствам по линии ОБСЕ.

Захарова заявила, что страны Африки до сих пор помнят беззаконие Франции на континенте.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

