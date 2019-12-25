Захарова: CNN выдает кадры с украинскими танками за доказательство подготовки РФ к войне

В МИД РФ призвал телеканал проверять факты и уделять больше времени профессии.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уличила американский телеканал CNN в распространении дезинформации о якобы имеющейся место подготовке Москвы к боевым действиям с Украиной. В качестве доказательства в сюжете иностранцев приводится кадр с украинской военной техникой. Чиновница прокомментировала ситуацию в собственном аккаунте на Facebook.

Дорогой телеканал CNN и его дружный коллектив. Мы понимаем, что вам некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма. Но не до такой же степени, чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Эксперт прикрепила к собственному посту скриншоты из видеоматериала CNN, чтобы проиллюстрировать свое недовольство. Чиновница рекомендовала журналистам американского издания отвлечься от участия в российской общественной жизни, чтобы чуть больше начать уделять время своей профессии.

В эфире британского канала показали российский военный полигон около Украины.

Фото: Facebook/Мария Захарова