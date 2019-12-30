Задымление в салоне Boeing 737 рейса Бухарест - Лондон сняли на видео

Удивительно, но в салоне среди пассажиров не было паники.

На борту "Боинга 737" вылетевшем из Бухареста в Лондон произошло задымление в небе.

Сообщается, что ЧП на авиалайнере авиакомпании Ryanair произошло во вторник днем. На борту самолета из Бухареста в Лондон было 169 пассажиров. Вскоре после взлета салон самолета заполнился дымом. На видео видно, что пассажиры сидят на своих местах в плотной дымовой завесе.

Экипаж самолета запросил экстренную посадку в аэропорту вылета. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет.

Ранее: На борту самолета из Москвы на Сахалин умер пассажир.

Видео: Dialog Online