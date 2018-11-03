Задержанных на акции в Петербурге коммунистов отпустили без протоколов

Задержанных в Петербурге участников коммунистической акции "Цветы — Авроре" отпустили. О задержаниях стало известно лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.
В отделение полиции вечером 7 октября увезли десять участников акции, среди которых лидер фракции КПРФ в ЗакСе Ольга Ходунова. Всех их отпустили без протоколов.
В Петербурге 7 ноября прошла акция, посвященная 102-й годовщине Октябрьской революции. Петербуржцы прошествовали от Соборной мечети до крейсера Аврора для возложения цветов.
Видео: КПРФ Ленинград / VK
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