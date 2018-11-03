Задержанных на акции в Петербурге коммунистов отпустили без протоколов

В отделение полиции вечером 7 октября увезли десять участников акции.

Задержанных в Петербурге участников коммунистической акции "Цветы — Авроре" отпустили. О задержаниях стало известно лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

В отделение полиции вечером 7 октября увезли десять участников акции, среди которых лидер фракции КПРФ в ЗакСе Ольга Ходунова. Всех их отпустили без протоколов.

В Петербурге 7 ноября прошла акция, посвященная 102-й годовщине Октябрьской революции. Петербуржцы прошествовали от Соборной мечети до крейсера Аврора для возложения цветов.

Видео: КПРФ Ленинград / VK