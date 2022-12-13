Задержание готовившего диверсию в Крыму агента СБУ попало на видео

Мужчина уже арестован в Керчи.

На видео попало задержание российскими силовиками агента Службы безопасности Украины (СБУ). Ролик предоставлен представителями регионального управления, а также Центром общественных связей ФСБ России. Специалисты установили, что мужчина занимался подготовкой диверсии на линии электропередачи на территории полуострова Крым, конкретно - в городе Керчи. В настоящее время фигурант расследования помещен под стражу. Эксперты обнаружили во время обысков у подозреваемого самодельную бомбу, а также средства связи с перепиской от кураторов, которые координировали правонарушение.

Предотвращена подготовка диверсии на объекте энергосистемы полуострова. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения. пресс-релиз ЦОС ФСБ РФ

В настоящее время мужчине предъявлены обвинения по статьям 281 и 222 УК РФ. Речь идет о приготовлениях к осуществлению диверсии, а также о незаконном хранении взрывного устройства и взывчатых веществ. Согласно российскому законодательству, злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненный срок нахождения в заключении.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ