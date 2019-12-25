В Ленобласти два автомобилиста предъявили поддельные водительские права

Они стали фигурантами уголовного дела.

В Ленобласти были задержаны мужчины, предъявившие "липовые" водительские права. Об этом сообщила пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В поселке Бугры Всеволожского района 8 августа был остановлено автомобиль Toyota Camry под управлением управлением 31-летнего гражданина одного из государств. В ходе проверки документом мужчина предъявил водительское удостоверение с визуальными признаками подделки.

Также 8 августа на Софийской улице в поселке Шушары был остановлен автомобиль Ford Mondeo под управлением 24-летнего мужчины, который предъявил водительское удостоверение на имя гражданина государства, расположенного в юго-восточной части Европы.

Эксперты-криминалисты провели экспертизу и установили, что документы являются подделкой. По данным фактам возбуждены уголовные дела статье 327 УК РФ.

Ранее во Всеволожском районе полиция провела очередной рейд по таксистам.

Фото: Piter.tv