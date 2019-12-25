Задержаны бывшие глава правительства Северной Осетии и министр туризма по делу о растрате. Об этом журналистам ТАСС рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По данным чиновницы, правоохранительные органы поймали Сергея Такоева, Алана Диамбекова. Также подозревается генеральный директор Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аида Габараева.
В Главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело о растрате денежных средств бюджета в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ
В настоящее время оперативники проводят обыски по местам жительства фигурантов расследования.
\В Башкирии задержали подозреваемого в пяти поджогах леса.
Фото: Следственный комитет России
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