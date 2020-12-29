Полицейские задержали более 10 человек.

Задержаны активисты, пикетировавшие в защиту Навального в Петербурге у Гостиного двора. Количество задержанных растет – на текущую минуту число превышает 20 человек. В числе задержанных – депутат МО "Гавань" Нелли Вавилина, мундеп МО "Лиговка-Ямская" Александр Изотов, член Совета Открытой России Павел Чупрунов и многие другие.

До этого в Петербурге у Гостиного двора заметили полицейские автозаки. Правоохранители начали собираться в центре города вечером 18-го января.

Глава сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков объявил, что в ответ на арест политика штабы начинают подготовку к митингам. Митинги планируют провести 23 января по всей России.

Фото: Piter.tv