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Задержаны активисты, пикетировавшие в защиту Навального в Петербурге
Сегодня, 19:36
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Задержаны активисты, пикетировавшие в защиту Навального в Петербурге

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Полицейские задержали более 10 человек.

Задержаны активисты, пикетировавшие в защиту Навального в Петербурге у Гостиного двора. Количество задержанных растет – на текущую минуту число превышает 20 человек. В числе задержанных – депутат МО "Гавань" Нелли Вавилина, мундеп МО "Лиговка-Ямская" Александр Изотов, член Совета Открытой России Павел Чупрунов и многие другие.

До этого в Петербурге у Гостиного двора заметили полицейские автозаки. Правоохранители начали собираться в центре города вечером 18-го января.

Глава сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков объявил, что в ответ на арест политика штабы начинают подготовку к митингам. Митинги планируют провести 23 января по всей России.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, навальный, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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Estuano Epivirm
Сегодня 20:31

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