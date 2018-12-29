Вице-губернатора Ленинградской области допрашивает ФСБ

Спецслужбы проявляют интерес к Ковалю в связи с его предыдущей работой в структурах "Газпрома".

Сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области утром 29 января пришли к заместителю председателя правительства Ленобласти области по ЖКХ энергетике Олегу Ковалю. Об этом сообщают областные и городские СМИ.

Как позже заявили в пресс-службе Ленобласти, Коваль не был задержан, его просто опрашивают. По данным СМИ, спецслужбы проявляют интерес к Ковалю в связи с его предыдущей работой в структурах "Газпрома". Речь идет о газификации в Вологодской области и предположительном ущербе в размере около 25 миллионов рублей при прокладке труб.

Коваль занял пост зампредседателя регионального правительства по ЖКХ и энергетике в 2015 году.

Фото: Коваль Олег Сергеевич/ группа ВК