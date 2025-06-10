Задержан сотрудник аэропорта Сухума, работавший на военную разведку Украины

Мужчина признался в содеянном и стал фигурантом уголовного дела за шпионаж.

Российскими силовыми структурами совместно с абхазскими коллегами задержан гражданин, планировавший передать Главному разведывательному управлению Украины схемы аэропорта "Сухум" для совершения диверсионно-террористического акта. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. В надзорном ведомстве уточнили, что злоумышленник поддерживал связь с представителем киевского режима от министерства по обороне. По указанию куратора он предоставлял государству сведения о выполняемых работах в международном аэропорту (МАП) "Сухум", где числился специалистом инженерно-технической службы.

Пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1980 года рождения, осуществлявшаяся по заданию украинской спецслужбы. ЦОС ФСБ РФ

Известно, что в целях реализации преступного замысла фигурант расследования в инициативном порядке планировал передать противнику план-схемы МАП "Сухум" и прилегающей к нему закрытой парковки, которая используется сотрудниками воздушной гавани для приема официальных международных делегаций. Он уведомил украинец о том, что зона может стать местом для диверсионно-террористического акта путем закладки на ее территории взрывчатки. На допросе мужчина дал признательные показания. Он сообщил оперативникам о сотрудничестве с украинской разведкой, а также рассказал о выполненных им заданиях и поставленных перед ним задачах по сбору сведений о посещении Абхазии официальными лицами РФ. По данному факту ведется уголовное дело по статье 274 УК Республики Абхазия за шпионаж.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России