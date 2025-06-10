ФСБ задержала в Краснодарском крае россиянина за подготовку теракта

Подозреваемый признался в содеянном и сотрудничает со следствием.

Российские силовые структуры задержали на территории Краснодарского края 22-летнего гражданина России, планировавшего теракт в многолюдном месте по заданию Службы безопасности Украины. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ России. Злоумышленником оказался местный житель 2003 года рождения. Он вел съемку военных объектов, а также собирал сведения о передвижениях кораблей Черноморского флота России по региону. В настоящее время фигурант расследования признал вину.

Выполняя очередное указание куратора, задержанный планировал изъять из тайника СВУ массой 2,5 кг для последующего подрыва в административном здании одного из объектов энергетики региона. ЦОС ФСБ РФ

Мужчина объяснил, что в феврале 2025 года с использованием мессенджера WhatsApp* (принадлежит Meta*, чья деятельность признана в России экстремистской, террористической и запрещена в стране) был завербован украинской спецслужбой для получения разведывательной информации на российской территории. Сейчас в отношении подозреваемого ведется уголовное дело по части 1 статьи 30, части 3 статьи 222.1. Речь идет о приготовлении к теракту, а также незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, ношение взрывчатых веществ или устройств. Силовики заметили, что украинские спецслужбы чаще стали использовать мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.

В ДНР обнаружили крупный схрон заминированных боеприпасов.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России