Задержан подозреваемый в убийстве микробиолога в Петербурге

Предположительно, микробиолога несколько раз ударили ножом.

Петербуржец задержан как подозреваемый в связи со смертью известного микробиолога Александра Каганского. Приятель ученого, по версии следователей, причастен к смерти ученого. Об этом сообщил Следком.

Изначально в полицию обратилась женщина, которая сообщила о теле человека на Замшиной улице. Полицейские нашли на указанном месте полураздетый труп мужчины. По внешним признакам определили, что он погиб, упав с большой высоты. Погибшим оказался микробиолог Александр Каганский.

Проверочные мероприятия стали основанием для возбуждения дела об убийстве – на трупе нашли иные явные признаки насильственной смерти. Предположительно, микробиолога несколько раз ударили ножом. Перед этим Каганский был в гостях у своего знакомого.

Фото: dvfu.ru