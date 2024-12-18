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Задержан подозреваемый в убийстве генерала Кириллова

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В ходе допроса задержанный заявил, что был завербован украинскими спецслужбами.

Следователи ГСУ СК РФ во взаимодействии с ФСБ и МВД задержали подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в совершении теракта подозревается гражданин Узбекистана. В ходе допроса задержанный заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство, которое разместил на электросамокате у подъезда дома, где жил Кириллов. За совершение подрыва исполнителю гарантировалось денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Европы для проживания.

Ранее Захарова заявила, что генерал Кириллов был как кость в горле для натовской гидры.

Видео: Следственный комитет России

Теги: задержание, игорь кириллов, следственный комитет россии, убийство
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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