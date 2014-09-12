Задержан пассажир Volkswagen, который размахивал пистолетом на Лиговском после свадьбы друга

Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

В четверг, 24 августа, к правоохранителям обратилась 31-летняя петербурженка. Женщина рассказала, что ехала на своём автомобиле по Лиговскому проспекту и заметила, как пассажир проезжающего мимо Volkswagen Passat размахивает из окна предметом, похожим на пистолет. Хулиган был задержан. Об этом сообщила пресс-служба служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Через несколько часов подозреваемого остановили на улице Красного Курсанта в Павловске: им оказался неработающий 20-летний житель Волгоградской области, который рассказал, что приехал в Северную столицу отметить свадьбу друга.

Полицейские изъяли у задержанного страйкбольный пистолет Galaxy G.29. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге были задержаны сотрудники полиции, которые избили супружескую пару.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти