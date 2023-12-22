Задержан находящийся в федеральном розыске за налет на продовольственный магазин в Новом Девяткино

Злоумышленника поймал участковый полиции Всеволожского района.

Во Всеволожском районе задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске. Он совершил налет на продовольственный магазин в Новом Девяткино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Подозреваемого задержали 18 апреля 2024 года в 16:05 в Мурино у дома 14 по Ручьевскому проспекту. Злоумышленника поймал участковый полиции Всеволожского района.

Жителю Ленобласти вменяют статью 162 УК РФ (разбой) с мерой пресечения – арест. Сейчас 40-летний мужчина находится в изоляторе.

Ранее мы писали, что задержаны подозреваемые в грабеже на проспекте Просвещения.

Фото: Piter.tv