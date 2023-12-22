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Задержан находящийся в федеральном розыске за налет на продовольственный магазин в Новом Девяткино
Сегодня, 12:36
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Задержан находящийся в федеральном розыске за налет на продовольственный магазин в Новом Девяткино

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Злоумышленника поймал участковый полиции Всеволожского района. 

Во Всеволожском районе задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске. Он совершил налет на продовольственный магазин в Новом Девяткино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Подозреваемого задержали 18 апреля 2024 года в 16:05 в Мурино у дома 14 по Ручьевскому проспекту. Злоумышленника поймал участковый полиции Всеволожского района. 

Жителю Ленобласти вменяют статью 162 УК РФ (разбой) с мерой пресечения – арест. Сейчас 40-летний мужчина находится в изоляторе. 

Ранее мы писали, что задержаны подозреваемые в грабеже на проспекте Просвещения.

Фото: Piter.tv

Теги: новое девяткино, полиция, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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