Отомстил жене: задержан мужчина, подозреваемый в поджоге автомобиля

Автомобиль повреждён частично.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 18 января полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля своей экс-супруги.

По предварительным данным, 18 января на улице Героев загорелся Nissan. Хозяйка автомобиля рассказала, как около 5 утра она увидела из окна своей квартиры, как её 40-летний бывший муж разбил задние стёкла иномарки, поджёг её и скрылся.

Уже в час дня полицейские задержали мужчину в посёлке Щеглово.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что кухню в Приморском районе Петербурга тушили 15 человек.

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