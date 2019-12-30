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Кухню в Приморском районе Петербурга тушили 15 человек
Сегодня, 9:53
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Arinablinova

Кухню в Приморском районе Петербурга тушили 15 человек

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Огонь удалось потушить лишь спустя полтора часа после вызова.

Утром воскресенья, 19 января, пожарные ликвидировали возгорание в Приморском районе города, не дав огню распространиться на многоквартирный жилой дом.

Звонок о пожаре в одной из квартир дома 61 по Ланскому шоссе поступил в 3:36. Спасатели оперативно прибыли на место и к пяти часам утра полностью потушили два квадратных метра пылающей кухни. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Петербургу, для тушения на место отправили 15 человек и три единицы техники.

Ранее мы писали, что неизвестный поджег коляску на Моховой.

Фото: pixels

Теги: пожар, приморский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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