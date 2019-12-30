  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Неизвестный поджег коляску на Моховой
Сегодня, 14:30
87
arteliseev

Неизвестный поджег коляску на Моховой

0 0

Мотивы преступника неизвестны.

В сообществе "Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте" выложили видео с камер наблюдения в подъезде дома №18 по Моховой улице. 

На видео видно, как некий мужчина неуверенной походкой заходит в подъезд, останавливается на секунду и идет дальше. Шатаясь, он поднимается по лестнице и некоторое время стоит в пролете. Далее он достает сверток с едой, озирается по сторонам и спускается на лифте вниз. Спустившись на первый этаж, он встает напротив детских колясок и некоторое время смотрит на них. На съемке видно, что мужчина ушел, но затем вернулся и поджег коляски. Увидев огонь, мужчина скрылся. 

Кем был пироман неизвестно. 

Ранее мы сообщали, что пожар разбудил жителей дома на Пражской. 

Фото: "ВКонтакте" / "Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург" скрин записи с камер видеонаблюдения 

Теги: петербург, поджег
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии