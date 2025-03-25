Задержан мошенник, заставивший жительницу Раменского продать квартиру

Вырученные за сделку деньги россиянка передала курьеру , работавшему на телефонных аферистов.

На территории Раменского в Московской области правоохранительными органами задержан 20-летний мужчина, обвиняемый в мошенническом хищении денежных средств у местной жительницы (по части 4 статьи 159 УК РФ). Известно, чт о в период с января по февраль 2025 года женщина получала телефонные звонки от аферистов, которые представлялись жертве обмана сотрудниками Ростелекома и банковского надзора. В результате злоумышленники убедили потерпевшую продать ее квартиру, а денежные средства передать курьеру. Потерпевшая отдала преступникам свыше 5,6 миллионов рублей.

С учетом позиции представителя Раменской городской прокуратуры судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. пресс-служба прокуратуры по региону

Ход расследования уголовного дела контролирует Раменская городская прокуратура.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Московской области