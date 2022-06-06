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Задержан еще один подозреваемый в поджогах двух военкоматов – в Пронске и Щелкове

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Россиянин ранее проходил по делу украинских националистов.

Задержан еще один подозреваемый в поджогах двух военкоматов. Одно из пострадавших помещений располагается в городе Пронске Рязанской области  второе - в подмосковном Щелкове. Известно, что фигурант расследования также пытался навредить отделу правоохранительных органов, находящемуся на территории российской столицы. Злоумышленником оказался 29-летний гражданин РФ по имени Тимофей Мокий. Во время допроса молодой человек признался в том, что финансирование преступлений велось от государственных учреждений Украины.

Журналисты ТАСС отметили, что ранее Тимофей Мокий фигурировал в уголовном деле о группировке националистов Антона Васильева. В России членов этой банды осудили за серию взрывов и нападения на иностранных граждан. Задержанный помогал правонарушителям собирать взрывные устройства.

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт
 

Теги: военкомат, коктейль молотова, поджог, подмосковье, пронск, регионы, рязанская область, щелково
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Пожар,

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