Серьезно повредив здание, солдаты уехали в сторону подконтрольного ВСУ Сидорово.

Украинские боевики, отступающие из Святогорска (территория ДНР), подожгли деревянный скит в Свято-Успенской лавре. Место жительства монахов серьезно повредил огонь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

При отступлении <…> подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ украинскими националистами осуществлен поджог деревянного скита Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры. Минобороны РФ

Местные жители пожаловались на националистов, которые направили из пулемета в деревянные стены храма зажигательные боеприпасы. Серьезно повредив здание, солдаты уехали в сторону подконтрольного ВСУ Сидорово.

Ранее на Piter.tv: в Минобороны рассказали, что российская ПВО сбила около Одессы самолет ВСУ.

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