Не вырубили, а омолодили: почему выборгским ивам необходима омолаживающая обрезка

Piter.TV узнал о ситуации с аварийными деревьями на набережной Салакка-Лахти и о том, зачем нужно их обрезать.

Все мы хотим жить в зеленом городе, а потому нередко очень болезненно воспринимаем вырубку любых деревьев. Но зачастую корректировка кроны или даже вырубка – это необходимая мера, так как дерево может представлять угрозу для жизни прохожих.

В Выборге уже долгое время существует проблема, связанная с обрезкой ив. Деревья находятся на набережной Салакка-Лахти, набережной 30 Гвардейского корпуса, на набережной у памятника Апраксину.

Ива ломкая, не держит форму. Когда ломаются тоненькие веточки, которые высоко, то это не страшно, но, когда дерево стареет, начинают ломаться уже огромные ветки и возникает аварийная ситуация. Мы должны срочно в этот осенний период омолодить, снять опасность по всей территории Салакка-Лахти. Марина Матвеева, начальник отдела озеленения МУП "Комбинат благоустройства".

Ивы необходимо начать омолаживать, при чем делать глубокую обрезку, оставляя высоту ствола до двух метров. Первое время ствол будет выглядеть некрасиво. Такую высоту можно объяснить тем, что ива имеет несколько стволов, и каждый ствол имеет свою корневую систему.

Марина Матвеева призвала жителей более лояльно отнестись к обрезке деревьев. Многие жители Выборга против такого благоустройства, не понимая того, что, сохраняя дерево, которое грозит упасть, мы ставим под угрозу нашу безопасность.

