Заброшенный детсад №93: документы, личные вещи и другие интересные находки

Съемочная бригада PITER.TV побывала внутри заброшенного детского сада и ужаснулась от его состояния и находок.

Мы продолжаем рассказывать вам о теме, которая вызвала на прошлой неделе нешуточный резонанс. В заброшенном детском саду на Петроградской стороне журналисты Piter.TV нашли документы с персональными данными детей и родителей.

Начнем с самого начала. В среду, 16 октября, съемочная бригада PITER.TV выполняла редакционное задание в историческом здании по адресу Большая Пушкарская, 7. Съемка была прервана, когда журналисты услышали крики и звуки разбивающегося стекла в соседнем здании.

Среагировав, оператор и корреспондент направились в сторону шума и стали свидетелями акта вандализма. Журналисты увидели группу подростков в здании бывшего садика №93 для детей с ограниченными возможностями (Лизы Чайкиной, 5). Вандалы кричали, били стекла, кидали в окна мебель и другие тяжелые предметы. Журналисты попытались поговорить с вандалами, но те, увидев камеры, пустились в бегство.

Съемочная бригада обнаружила, что дверь в здание открыта и вошла внутрь. После осмотра нескольких помещений в распоряжении Piter.TV оказались копии свидетельств о рождении детей, документы об усыновлении, номера телефонов, приказы, счета и акты с реквизитами. Коридоры и кабинеты бывшего детского сада выглядят удручающе - повсюду валяется сломанная мебель, разбитые стекла, детские вещи, рисунки и даже сломанное фортепиано. Раздолье для вандалов.

В пятницу, 18-го октября, пресс-служба администрации Петроградского района выразила недовольство по поводу пребывания журналистов на охраняемой территории. Однако петербургское УВО не подтвердило факта "защиты" садика, несмотря на соответствующую наклейку. Также, администрация Петроградского района сообщила, что в здании на улице Лизы Чайкиной документов не было найдено, да еще в числе "обвиняемых" в назвали наших журналистов.



Только вот незадача – на видео попал момент, когда директор детского сада № 93 Матвеева Н.Г. лично второпях забирает оставшиеся копии свидетельств о рождении детей, документы об усыновлении, номера телефонов, приказы, счета и акты с реквизитами.



О том, что еще удалось найти журналистам PITER.TV в забытом детском саду - смотрите в репортаже!

Видео и фото - PITER.TV