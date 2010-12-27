За выходные в Петербурге и Ленобласти остановили более 30 пьяных водителей

Двое водителей принимали наркотики.

За минувшие выходные на дорогах Петербурга и Ленобласти полицейские выявили более 30 нетрезвых водителей. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

В итоге, за рулём в состоянии опьянения находились 33 человека, 31 из них – выпивали перед поездкой, 2 – принимали наркотики. Еще 15 автовладельцев от прохождения освидетельствования отказались. Пятеро водителей были повторно пойманы за вождение в нетрезвом виде. За это их привлекут к уголовной ответственности.

За вождение в нетрезвом виде грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение уже грозит уголовная ответственность.

Источник: жесткое ДТП в Великих Луках устроил пьяный иеродиакон на Toyota Camry.

Фото: pixabay