В минувшие выходные в Петербурге произошло 598 ДТП

В результате пострадали 32 человека, один погиб.

Минувшие выходные, 20 и 21 апреля, в Петербурге выдались достаточно аварийными. В городе на Неве произошло 598 ДТП, в результате которых пострадали 32 человека, один погиб. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по городу и Ленобласти.

В свою очередь в Ленобласти зафиксировали 114 аварий. Травмы получили 9 человек, в их числе двое детей. Жизнь не удалось спасти двум людям.

Среди происшествий была массовая авария, ДТП с маршруткой, столкновение с самосвалом и наезд на инспектора ДПС.

Ранее мы писали, что Nissan Qashqai прилег на бок на юго-западе Петербурга.

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