За сутки в петербургские стационары поступили более 400 больных COVID-19

Сегодня в коронавирусных больницах свободно 34,2% коечного фонда.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 5 ноября. Согласно документу, за сутки в стационары поступили 454 человека, а выписались 525 человек.

Сегодня в коронавирусных больницах свободно 34,2% коечного фонда. В стационарах находятся 7 959 человек, из них 742 человека – в реанимации, к ИВЛ подключены 373 человека. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 346 человек, в "Заре" – 623 пациента, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 42 человека. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 39 909 человек.

В Петербурге по-прежнему суточное число заболевших коронавирусом превышает 3000 человек. За сутки ковидом заболели 3271 человек, выздоровели 3 354 человека и 75 петербуржцев не смогли победить вирус.

При этом в Петербурге не будут продлевать локдаун.

Фото: Piter.TV