За сутки в петербургские больницы с COVID-19 поступили более 400 человек

В настоящее время в больницах находятся 5 632 человека.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 19 января. Согласно документу, за сутки с коронавирусом госпитализирован 431 человек, а выписаны 403 человека.

В настоящее время в больницах находятся 5 632 человека (свободно 47% инфекционных коек): 589 человек – в реанимации, к ИВЛ подключен 351 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежит 151 человек, в "Заре" – 406 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 27 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 29 808 человек.

В Петербурге суточное число заболевших коронавирусом по-прежнему переваливает за 4000 человек. За сутки ковидом заболели 4 382 человека, выздоровели 1 449 человек и 62 человека не победили вирус. Также в Петербурге у 592 человек выявили новый штамм "омикрон".

Фото: Piter.TV