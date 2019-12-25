За сутки в ковидные стационары поступили более 500 петербуржцев

За сутки в стационары поступили 528 человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 27 октября. Согласно документу, за сутки в стационары поступили 528 человек (накануне – 328 петербуржцев), а выписались 476 человек.

Сегодня в коронавирусных больницах свободно 33,3% коечного фонда (накануне – 33,6%). В стационарах находятся 7 969 человек, из них 716 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 371 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 361 человек, в "Заре" – 577 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 41 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 38 295 человек.

За сутки коронавирусом заболели 2 913 человек, выздоровели 3 221 человек, не смогли победить вирус 74 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге ковидом заболели 694 741 человек.

Единственный способ победить инфекцию – вакцинироваться. Ранее губернатор призвал петербуржцев привиться от коронавируса в нерабочие дни.

Фото: Piter.TV