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За сутки в Петербурге COVID-19 заболели 1904 человека
Сегодня, 12:50
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За сутки в Петербурге COVID-19 заболели 1904 человека

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Коронавирус не победили 53 человека. 

В Петербурге наблюдается снижение суточной заболеваемости коронавирусом. Данные приводит оперштаб по борьбе с COVID-19. 

Так, за сутки COVID-19 был обнаружен у 1 904 человека, ещё 2 026 петербуржцев выздоровели. Однако число летальных исходов повышается. За сутки коронавирус не победили 53 человека. 

С начала пандемии в Петербурге заболели коронавирусом 542 091 человек, 516 117 человек выздоровели и 19 623 человека умерли от ковида. 

Согласно данным на 6 августа, в Петербурге свободны 52,96% коронавирусных коек. Всего развернуто 8 366 коек в 21 стационаре, 8 из которых федеральные. За сутки с пневмониями и коронавирусом госпитализировали 290 человек. В реанимации находится 571 человек, к ИВЛ подключены 266. Еще 46 875 человек на амбулаторном лечении.

Фото: Piter.tv

Теги: заболеваемость, коронавирус, статистика
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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