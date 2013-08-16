За всё время пандемии в Петербурге скончались 19 623 человека.

В Петербурге за прошедшие сутки от коронавируса скончались 53 человека. Об этом сообщается в оперативном штабе по борьбе с эпидемией 7 августа.

По всей стране наблюдается повышение показателя смертности. Так, за сутки от коронавируса умерли 793 человека. С начала пандемии в России от COVID-19 скончались 164 094 человека, в Петербурге – 19 623 человека.

Ранее Петростат опубликовал статистику, согласно которой 11 383 человека умерли от коронавирусной инфекции. На 100 тысяч человек приходилось 211 летальных исходов от ковида.

Фото: Piter.tv