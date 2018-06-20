За сутки уровень воды в Неве упал на полметра

К вечеру 28 апреля он достиг -60 сантиметров.

Уровень воды в Неве упал на полметра. К вечеру на посту у судопропускного сооружения С-1 он достиг -60 сантиметров.

Похожие показатели наблюдались и на других пунктах. Около семи вечера у Горного института уровень воды составлял -45 сантиметров, пункта С-2 показатель опустился до -58 сантиметров. Информация была опубликована на сайте дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

Причина произошедшего неизвестна. Отметим, что 27 апреля уровень воды колебался в районе -10 см.

Напоминаем, что в начале прошлого месяца был зафиксирован подъем воды. В акватории Невской губы вода поднялась на полтора метра.

Фото: сайт КЗС