За сутки от COVID-19 вакцинировались более 30 тысяч петербуржцев

Запас вакцины в городе составляет 129 740 комплектов доз.

За прошедшие сутки первично привито 14 843 человека, вторично вакцинировались 15 608 человек. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 22 июля, распространяемой пресс-службой Смольного.

С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 1 227 496 человек, из них 860 638 человек полностью завершили цикл вакцинации.

В настоящий момент в городе существует три препарата. Так, 1 178 266 человек предпочли вакцину "Спутник V", 27 287 человек выбрали препарат "ЭпиВакКорона" и 21 943 петербуржца привились вакциной "КовиВак".

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в городе создан достаточный запас вакцины от COVID-19. В настоящее время прививочные пункты работают как в медучреждениях, так и в торговых центрах. Ранее Piter.tv показал, как в парке 300-летия устанавливают шатер для вакцинации.

Фото: Piter.tv