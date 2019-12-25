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За сутки на дорогах Петербурга и области в ДТП пострадали 9 человек
Сегодня, 10:14
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nadezhda_sib

За сутки на дорогах Петербурга и области в ДТП пострадали 9 человек

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Обошлось без смертельных аварий.

В четверг, 28 мая, в ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти пострадали 9 человек .Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области. 

Всего за прошедшие сутки произошло 315 аварий, летальных случаев не зафиксировано. 

Момент с ДТП с участием велосипедиста на Ушаковском мосту попал на видео. Мужчина не мог выбраться из-под машины. Также на проспекте Непокоренных пешеход попал под колеса авто. Во второй половине дня на Колпинском шоссе мотоциклист серьезно пострадал после падения с байка.

Фото: социальные сети

Теги: дтп, проезжая часть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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