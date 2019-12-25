За сутки на дорогах Петербурга и области в ДТП пострадали 9 человек

Обошлось без смертельных аварий.

В четверг, 28 мая, в ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти пострадали 9 человек .Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Всего за прошедшие сутки произошло 315 аварий, летальных случаев не зафиксировано.

Момент с ДТП с участием велосипедиста на Ушаковском мосту попал на видео. Мужчина не мог выбраться из-под машины. Также на проспекте Непокоренных пешеход попал под колеса авто. Во второй половине дня на Колпинском шоссе мотоциклист серьезно пострадал после падения с байка.

Фото: социальные сети