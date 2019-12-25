За сутки коронавирусом в Петербурге заразились 1560 человек

Пятая волна в Петербурге официально подошла к концу.

За минувшие сутки коронавирусом в Северной столице заразились 1 560 человек. Такие данные предоставил оперштаб по борьбе с вирусной инфекцией.

За сутки скончались 28 человек. Еще 5777 пациентов выздоровели.

По данным комитета по здравоохранения Петербурга, "пятая волна" заболеваемости завершилась. Количество госпитализаций достигло исторического минимума с апреля 2020-го года. При этом вакцинацию нужно продолжать.

По мнению директора частной скорой "Coris" Льва Авербаха, "шестая волна" будет.

Фото: Piter.tv