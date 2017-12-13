Петербуржцев могут посадить за оставленные на балконах сосульки

В Северной столице крыши должны чистить УК, балконы - жильцы.

Как сообщает “Мойка78”, петербуржцы могут получить уголовные сроки за оставление сосулек на собственных балконах. В то время, как ответственность за снег и наледь на крышах несут управляющие компании, жильцы отвечают за потенциальную опасность на принадлежащей им территории.

В случае неудачного падения сосульки с балкона на прохожего, владельца квартиры накажут административным штрафом или даже лишением свободы. Однако, дело может решиться и в пользу хозяина балкона. Важно выяснить, из-за чего именно на конструкции образуется лед: перепланировки, установка стекол или другие факторы.

Представители жилищного комитета рассказали, что контролировать очистку балконов должны собственники жилплощади, общих балконов - управляющие компании. Однако, владелец помещения может позвонить в УК и попросить выехать на место специалиста по уборке. После этого он обязан дать доступ в квартиру для очистки наледи. В противном случае он будет заниматься проблемой самостоятельно.

Напомним, что инспекция обязала управляющие компании города выплатить три миллиона рублей за нарушения в очистке нега и льда.

